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    Селюк: «На зарплаты Полоза, Новосельцева и Набиуллина могу собрать команду из африканцев, которая еще и «Зенит» обыграет»

    Агент Дмитрий Селюк рассказал о своей деятельности по воспитанию молодых футболистов в Африке.

    «У меня в Кот-Д’Ивуаре и Нигерии есть свои академии – я их спонсирую. Там люди просматривают, отбирают, готовят будущих футболистов. Главное, на что мы смотрим – менталитет. Меня иногда называют «работорговцем», еще какими-то нехорошими словами...

    Но я на африканском рынке работаю очень давно, у меня огромный авторитет. Поэтому любой парень из Африки скорее выберет работать со мной, чем с каким-либо другим агентом. К тому же я никого не бросаю: даже бывшие футболисты, которые были моими клиентами, продолжают мне помогать.

    Сейчас в моем агентстве идет смена поколений. Есть клиенты, с которыми я работаю давно, которые уже многого добились в Европе – Яя Туре, Шарль Каборе. Им на замену я подбираю новую группу молодых ребят 18-22 лет.

    Объясню на простом примере, почему они перспективные. Даже не хочу говорить о топ-клубах, а возьму Полоза, Новосельцева и Набиуллина из «Сочи». Их зарплата – это весь годовой бюджет «Тамбова»! Я на эти деньги могу собрать команду, которая еще и «Зенит» обыграет. Другое дело: в основе нельзя выпустить сразу 11 африканцев. А вот в следующем сезоне сразу 8 будет можно, так что держитесь!» – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 06:40
    Комментарии12
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      Рейтинг: +245

      johnny983 16 минут назад

      Добился чего-то в европе лишь Яя Туре. Но тут дело в том, что по статистике хоть кто-то должен был чего-то добиться)
      Поэтому, данному агенту не нужно кичиться какими-то достижениями, в этом случае.

      0
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      Рейтинг: +942

      Миша13 18 минут назад

      Срасибо лимиту

      0
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      Рейтинг: +4214

      Агасфер 36 минут назад

      СелЬдюк ещё тот бессеребренник , Гинер знает.

      0
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      Рейтинг: +245

      johnny983 > Агасфер 11 минут назад

      Вы, или не знаете кто такой бессеребренник, или это слово нужно было в кавычки заключить.
      А если это сарказм, то не все его поймут, не зная вас лично.

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      Рейтинг: +565

      serhio80 46 минут назад

      Да знаем мы твоих клиентов) банан как увидят в истерике бьются)

      0
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      Рейтинг: +4941

      Сильвербой 1 час назад

      Потом мы азеров не можем обыграть!!! Забьют команды всяким неликвидом!!!

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      Рейтинг: +2681

      САДЫЧОК 1 час назад

      Новосельцев и Набиуллин очень слабы ! вместо них в высшем дивизионе должны играть игроки из Фнл и первого дивизиона ..

      0
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      Рейтинг: +242

      maratagliulin 1 час назад

      Сказочник

      0
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      Рейтинг: +80

      MaxKlim 1 час назад

      Красава Селюк ! Зп в футболе космические, а денег в стране нет. Парадокс

      2
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      Рейтинг: +10064

      Garrincha58 2 часа назад

      Селюк современный рабовладелец за копейки получает доход его же никто не обсуждает а он только и лезет со своими гадостями колкостями таких как он надо вообще гнать из общества

      1
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      Рейтинг: +593

      Alekxei Z. 2 часа назад

      ЗП футболистов в нашей стране оторваны от экономического здравомыслия. Тот же Газпром не подотчётен никому.

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