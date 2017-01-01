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    Журналист Скира: «Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит»

    Журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщил в твиттере, что «Ювентус» ответил на запрос петербургского «Зенита» о трансфере защитника Мериха Демирала.

    «Наряду с «Миланом», «Атлетико» и «Тоттенхэмом», «Зенит» предпринял попытку приобрести Демирала. Во всех случаях реакция «Ювентуса» и Фабио Паратичи (исполнительного директора клуба – прим. «Бомбардира») всегда была одинаковой: не продается», – написал Скира.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется 21-летним турецким защитником.

    • Демирал перешел в «Ювентус» из «Сассуоло» 5 июля за 18 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (39 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Frazaran 55 минут назад

      5 июля )) вот из рубина бы перешёл )

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