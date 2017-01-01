Журналист Скира: «Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит»

5 июля )) вот из рубина бы перешёл )
Журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщил в твиттере, что «Ювентус» ответил на запрос петербургского «Зенита» о трансфере защитника Мериха Демирала.
«Наряду с «Миланом», «Атлетико» и «Тоттенхэмом», «Зенит» предпринял попытку приобрести Демирала. Во всех случаях реакция «Ювентуса» и Фабио Паратичи (исполнительного директора клуба – прим. «Бомбардира») всегда была одинаковой: не продается», – написал Скира.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется 21-летним турецким защитником.
- Демирал перешел в «Ювентус» из «Сассуоло» 5 июля за 18 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до 2024 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (39 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.