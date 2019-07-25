Семак: «У нас есть Васютин, Кержаков и Лунев. Они будут конкурировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Оренбургом» прокомментировал игру голкипера Андрея Лунева и ответил на вопрос, когда на поле появится вратарь Александр Васютин.

«Посмотрим. У нас здоровая конкуренция. Лунев является на данном этапе в приоритете, мы ему полностью доверяем. У нас есть Саша (Васютин), Миша (Кержаков), Андрей (Лунев), они будут конкурировать. Если мы увидим, что кто-то выглядит лучше, мы предоставим шанс. Все хотят играть и выигрывать – это нормально», – сказал Семак пресс-службе «Зенита».

Ранее Семак заявлял, что его устраивает игра Лунева, и он не думает над сменой первого номера команды.