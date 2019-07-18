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    Семак: «Над сменой первого номера не думаем. Все ошибаются. Лунев – номер один»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что его устраивает игра голкипера команды Андрея Лунева. По словам специалиста, петербуржцы не ищут ему замену.

    – Есть ли закономерность в ошибках Лунева в этом году? Речь об игре в Катаре, матчах в Суперкубке России и против «Тамбова». Почему он не прогрессирует? Думаете ли вы над сменой первого номера?

    – Над сменой первого номера не думаем. Вы за этот год привели только три примера. В этом календарном году больше ошибок не вспомним в игре Андрея. Ничего страшного не происходит. Все ошибаются. Лунев – номер один, на данный момент это так. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Сарпсборгом 08» о переходе вратаря Александра Васютина. Также, по информации комментатора и журналист Нобеля Арустамяна, петербуржцы интересуются Гилерме из «Локомотива».

    • Лунев перешел в «Зенит» из «Уфы» в январе 2017 года.за 3,5 миллиона евро.
    • Действующий контракт голкипера с петербургским клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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