Семак: «Над сменой первого номера не думаем. Все ошибаются. Лунев – номер один»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что его устраивает игра голкипера команды Андрея Лунева. По словам специалиста, петербуржцы не ищут ему замену.

– Есть ли закономерность в ошибках Лунева в этом году? Речь об игре в Катаре, матчах в Суперкубке России и против «Тамбова». Почему он не прогрессирует? Думаете ли вы над сменой первого номера?

– Над сменой первого номера не думаем. Вы за этот год привели только три примера. В этом календарном году больше ошибок не вспомним в игре Андрея. Ничего страшного не происходит. Все ошибаются. Лунев – номер один, на данный момент это так. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Сарпсборгом 08» о переходе вратаря Александра Васютина. Также, по информации комментатора и журналист Нобеля Арустамяна, петербуржцы интересуются Гилерме из «Локомотива».