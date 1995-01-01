Арустамян: «Зенит» хочет подписать Гилерме

Странная реакция на Гилерме, все его хаят, а тренеры Локо, Спартака, Зенита и сборной хотят видеть у себя в команде. Коллеги, или мы, или эти тренеры ни хера не понимают в футболе.
«Зенит» рассматривает вариант приобретения голкипера «Локомотива» Гилерме.
Как сообщает журналист и комментатор Нобель Арустамян, в настоящее время в клубе идут обсуждения по поводу трансфера 33-летнего футболиста.
В приглашении Гилерме заинтересован главный тренер петербуржцев Сергей Семак. Спортивный директор Хавьер Рибалта и шеф-скаут Антон Евменов уже связались с агентом вратаря.
Ранее сообщалось, что голкипером интересуется «Спартак».
- Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
- Игрок провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
- Действующий контракт Гилерме с железнодорожниками истекает в декабре этого года.