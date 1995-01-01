Арустамян: «Зенит» хочет подписать Гилерме

«Зенит» рассматривает вариант приобретения голкипера «Локомотива» Гилерме.

Как сообщает журналист и комментатор Нобель Арустамян, в настоящее время в клубе идут обсуждения по поводу трансфера 33-летнего футболиста.

В приглашении Гилерме заинтересован главный тренер петербуржцев Сергей Семак. Спортивный директор Хавьер Рибалта и шеф-скаут Антон Евменов уже связались с агентом вратаря.

Ранее сообщалось, что голкипером интересуется «Спартак».