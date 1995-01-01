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    Арустамян: «Зенит» хочет подписать Гилерме

    «Зенит» рассматривает вариант приобретения голкипера «Локомотива» Гилерме.

    Как сообщает журналист и комментатор Нобель Арустамян, в настоящее время в клубе идут обсуждения по поводу трансфера 33-летнего футболиста.

    В приглашении Гилерме заинтересован главный тренер петербуржцев Сергей Семак. Спортивный директор Хавьер Рибалта и шеф-скаут Антон Евменов уже связались с агентом вратаря.

    Ранее сообщалось, что голкипером интересуется «Спартак».

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Игрок провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
    • Действующий контракт Гилерме с железнодорожниками истекает в декабре этого года.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии21
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      Рейтинг: +13401

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Странная реакция на Гилерме, все его хаят, а тренеры Локо, Спартака, Зенита и сборной хотят видеть у себя в команде. Коллеги, или мы, или эти тренеры ни хера не понимают в футболе.

      0
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      Рейтинг: +6938

      Serjoga 14 минут назад

      Зенит? Значит перейдет! Деньги победят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +735

      Томик 15 минут назад

      Цорн не прокатил, теперь "САМ Семак заинтересован".

      1
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      Рейтинг: +735

      Томик 17 минут назад

      Как хочется Локомотиву денег на Гильерме заработать. Не угомонятся никак. Но и переподписать не хотят. И на ёлку, как говориться, влезть и жопу не поцарапать!

      0
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      Рейтинг: +3457

      sochi-2013 25 минут назад

      Провал российской школы вратарей. В первую очередь (я так думаю!) из-за искусственного отсутствия конкуренции в сборной.

      0
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      Рейтинг: +4108

      GoldPlayFIFARus9 28 минут назад

      Зачем менять часы на трусы? Одного поля ягоды, бред какой-то

      0
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      Рейтинг: +3457

      sochi-2013 > GoldPlayFIFARus9 20 минут назад

      Ну, во-первых, чтобы был смысл(который ты имеешь ввиду), говорят: разбитые часы на порванные трусы, а во-вторых, в матче за супер кубок было "две большие разницы"!

      0
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      Рейтинг: +10

      lourens007 28 минут назад

      Бабурин где?

      0
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      Рейтинг: +13401

      DOCTOR PENALTY > lourens007 18 минут назад

      в Ростове

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1428

      JTherry 31 минуту назад

      агенты подогревают интерес к Гиле, хотят его в летнее окно впарить))) без Нобеля, ни один трансфер не пройдет мимо... проценты со слухов получает)))

      4
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      Рейтинг: +2039

      TOL47 34 минуты назад

      Семака достали ошибки Лунева. Бухал он что ли весь отпуск, реакции никакой, спит в воротах.

      2
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      Рейтинг: +4909

      батог > TOL47 14 минут назад

      Курил.

      0
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      Рейтинг: +2673

      САДЫЧОК 38 минут назад

      Сейчас , в Зените-нет вратаря !

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