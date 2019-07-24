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    Tuttosport: «Торино» поборется за Ригони из «Зенита»

    «Торино» стал вторым претендентом на полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, туринский клуб поборется за 26-летнего аргентинца с «Сампдорией», которая намерена арендовать игрока с обязательством выкупа.

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В составе петербургской команды игрок провел 42 матча, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
    • Прошлым летом хавбек сдавался в аренду «Аталанте».
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2315

      paracetamol 24 минуты назад

      Ригони игрок настроения. То играет просто класс, то стоит как обалдуй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +450

      KPCCSPB 1 час назад

      Оставить прямолинейного Мака, и продать разностороннего Ригони, бред ****, это будет таким же просчетом , когда отпустили Жулиано

      1
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      Рейтинг: +2315

      paracetamol > KPCCSPB 25 минут назад

      Мака тоже продадут.

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