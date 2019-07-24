Tuttosport: «Торино» поборется за Ригони из «Зенита»

Ригони игрок настроения. То играет просто класс, то стоит как обалдуй.
«Торино» стал вторым претендентом на полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб поборется за 26-летнего аргентинца с «Сампдорией», которая намерена арендовать игрока с обязательством выкупа.
- Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В составе петербургской команды игрок провел 42 матча, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
- Прошлым летом хавбек сдавался в аренду «Аталанте».
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.