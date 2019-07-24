Tuttosport: «Торино» поборется за Ригони из «Зенита»

«Торино» стал вторым претендентом на полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб поборется за 26-летнего аргентинца с «Сампдорией», которая намерена арендовать игрока с обязательством выкупа.