«Сампдория» может арендовать Ригони с обязательным выкупом на общую сумму 10 миллионов

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Италии.

По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, к нему проявляет интерес «Сампдория».

Девятая команда прошлого розыгрыша Серии А предлагает петербургскому клубу аренду на год стоимостью 1 миллион евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему итальянцу со стороны «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта».