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    «Сампдория» может арендовать Ригони с обязательным выкупом на общую сумму 10 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Италии.

    По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, к нему проявляет интерес «Сампдория».

    Девятая команда прошлого розыгрыша Серии А предлагает петербургскому клубу аренду на год стоимостью 1 миллион евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.

    Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему итальянцу со стороны «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта».

    • Игрок перешел в российский клуб в 2017-м году из «Индепендьенте» за 9 миллионов.
    • В первой части прошлого сезона выступал за «Аталанту» – три гола в 12-ти играх Серии А.
    • На вторую половину сезона вернулся в «Зенит», где забил три мяча в 13-ти играх победного сезона РПЛ.

    Источник: Сайт журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио

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