«Сампдория» может арендовать Ригони с обязательным выкупом на общую сумму 10 миллионов

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Италии.
По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, к нему проявляет интерес «Сампдория».
Девятая команда прошлого розыгрыша Серии А предлагает петербургскому клубу аренду на год стоимостью 1 миллион евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.
Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему итальянцу со стороны «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта».
- Игрок перешел в российский клуб в 2017-м году из «Индепендьенте» за 9 миллионов.
- В первой части прошлого сезона выступал за «Аталанту» – три гола в 12-ти играх Серии А.
- На вторую половину сезона вернулся в «Зенит», где забил три мяча в 13-ти играх победного сезона РПЛ.