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    Football Espana: «Лион» согласился продать «Бетису» Фекира

    Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, скорее всего, продолжит карьеру в «Бетисе».

    Как сообщает Football Espana, французский клуб принял предложение от испанского по трансферу 26-летнего хавбека. Сумма сделки составит 25 миллионов евро.

    Футболист получил разрешение покинуть расположение команды и отправиться в Севилью для обсуждения условий личного контракта.

    В гонке за французом «Бетис» опередил «Валенсию», «Севилью» и «Милан».

    • Фекир – воспитанник «Лиона».
    • За первую команду он дебютировал в 2013 году.
    • В прошлом сезоне игрок провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
    • Его контракт с «Лионом» истекает следующим летом.

    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 07:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +433

      OBOLEV 4 минуты назад

      вот это поворот ) Бетис очень здраво покупают и продают. Как им удалось себе Карвалье и Лочельсио завлечь.... история умалчивает .

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