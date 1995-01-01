Football Espana: «Лион» согласился продать «Бетису» Фекира

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, скорее всего, продолжит карьеру в «Бетисе».

Как сообщает Football Espana, французский клуб принял предложение от испанского по трансферу 26-летнего хавбека. Сумма сделки составит 25 миллионов евро.

Футболист получил разрешение покинуть расположение команды и отправиться в Севилью для обсуждения условий личного контракта.

В гонке за французом «Бетис» опередил «Валенсию», «Севилью» и «Милан».