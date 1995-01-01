Football Espana: «Лион» согласился продать «Бетису» Фекира

вот это поворот ) Бетис очень здраво покупают и продают. Как им удалось себе Карвалье и Лочельсио завлечь.... история умалчивает .
Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, скорее всего, продолжит карьеру в «Бетисе».
Как сообщает Football Espana, французский клуб принял предложение от испанского по трансферу 26-летнего хавбека. Сумма сделки составит 25 миллионов евро.
Футболист получил разрешение покинуть расположение команды и отправиться в Севилью для обсуждения условий личного контракта.
В гонке за французом «Бетис» опередил «Валенсию», «Севилью» и «Милан».
- Фекир – воспитанник «Лиона».
- За первую команду он дебютировал в 2013 году.
- В прошлом сезоне игрок провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
- Его контракт с «Лионом» истекает следующим летом.