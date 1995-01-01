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    Кононов: «Не будь судейских скандалов в обоих турах, «Спартак» набрал бы 6 очков»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что его команда могла бы стартовать в чемпионате России с двух побед, если бы в ситуацию не вмешался судейский фактор.

    «Что бы было со «Спартаком», не будь судейских скандалов в обоих турах? Я не любитель прогнозов, но, думаю, мы бы выиграли и набрали шесть очков. Связано ли с судейством то, что «Спартак» по-разному играет в чемпионате и еврокубках? Нет, это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высок. На протяжении всех 90 минут команды бегут, играют и прессингуют. К этому нужно стремиться любой команде РПЛ», – сказал Кононов.

    • В 1-м туре «Спартак» дома минимально обыграл «Сочи» благодаря голу Самуэля Жиго в компенсированное ко второму тайму время.
    • При этом руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что француз в том эпизоде нарушал правила, то есть взятие ворот нужно было отменять.
    • Во 2-м туре «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2.

    Кононов впервые в карьере не проиграл команде Карпина

    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +923

      Фан666 22 секунды назад

      Скорее бы с такой игрой они замыкали таблицу, а так им фартит и чего жаловаться? Надо радоваться и тихо молчать

      0
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      Рейтинг: +366

      Elisey13 3 минуты назад

      Молчал бы про судейство!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1087

      Иван_Невский 6 минут назад

      о как! главное нападение на судеек , чтоб не расслаблялись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1645

      Masteralex 23 минуты назад

      зачетный стёб, скоро VAR придет, вот тогда послушаем про скандалы и очки :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1132

      CSKA №1 23 минуты назад

      Хорош,Спартак бы ничего не набрал!пеналь не дали Сочи и Ростову!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1765

      Nerlinger 25 минут назад

      0 !!!
      Хрен бы набрал
      Полну корзинку!!!

      3
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      Рейтинг: +22161

      Blossiya 26 минут назад

      Плохо, что у нас на месте тренера Кононов. Нытик. А мы уже точно знаем, что можно быть тренером и не нытиком. У нас такой был. Каррера.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      la verdad 28 минут назад

      Дядя Олежа, ну это уже перебор :)

      2
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      Рейтинг: +1538

      Леха из Твери 28 минут назад

      А разве не ноль???

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