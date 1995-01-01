Кононов: «Не будь судейских скандалов в обоих турах, «Спартак» набрал бы 6 очков»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что его команда могла бы стартовать в чемпионате России с двух побед, если бы в ситуацию не вмешался судейский фактор.

«Что бы было со «Спартаком», не будь судейских скандалов в обоих турах? Я не любитель прогнозов, но, думаю, мы бы выиграли и набрали шесть очков. Связано ли с судейством то, что «Спартак» по-разному играет в чемпионате и еврокубках? Нет, это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высок. На протяжении всех 90 минут команды бегут, играют и прессингуют. К этому нужно стремиться любой команде РПЛ», – сказал Кононов.

В 1-м туре «Спартак» дома минимально обыграл «Сочи» благодаря голу Самуэля Жиго в компенсированное ко второму тайму время.

в компенсированное ко второму тайму время. При этом руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что француз в том эпизоде нарушал правила, то есть взятие ворот нужно было отменять.

признал, что француз в том эпизоде нарушал правила, то есть взятие ворот нужно было отменять. Во 2-м туре «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2.

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