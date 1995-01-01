Кононов впервые в карьере не проиграл команде Карпина

Проиграл, получив гол на последних минутах
В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2.
Таким образом, главный тренер москвичей Олег Кононов впервые в карьере не проиграл команде Валерия Карпина.
Ранее специалисты противостояли друг другу три раза и во всех случаях побеждал Карпин.
- В сентябре 2013 года «Краснодар» Кононова уступил «Спартаку» Карпина со счетом 2:3.
- В августе 2018 года «Арсенал» Кононова потерпел минимальное поражение от «Ростова» Карпина (0:1).
- В апреле 2019 года «Спартак» Кононова уступил «Ростову» Карпина со счетом 1:2.