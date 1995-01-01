Кононов впервые в карьере не проиграл команде Карпина

В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2.

Таким образом, главный тренер москвичей Олег Кононов впервые в карьере не проиграл команде Валерия Карпина.

Ранее специалисты противостояли друг другу три раза и во всех случаях побеждал Карпин.