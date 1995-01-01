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    Кононов впервые в карьере не проиграл команде Карпина

    В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2.

    Таким образом, главный тренер москвичей Олег Кононов впервые в карьере не проиграл команде Валерия Карпина.

    Ранее специалисты противостояли друг другу три раза и во всех случаях побеждал Карпин.

    • В сентябре 2013 года «Краснодар» Кононова уступил «Спартаку» Карпина со счетом 2:3.
    • В августе 2018 года «Арсенал» Кононова потерпел минимальное поражение от «Ростова» Карпина (0:1).
    • В апреле 2019 года «Спартак» Кононова уступил «Ростову» Карпина со счетом 1:2.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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