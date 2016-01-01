РФС: «Мусаев может руководить командой в РПЛ и еврокубках. Нарушений нет»

Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сказал, что старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев мог руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против «Уфы».

«Помощник главного тренера, каковым сейчас является Мурад Мусаев, [который] имеет категорию А, может руководить командой на скамейке в РПЛ и в еврокубковых матчах – в качестве ассистента. Нарушений нет», – сказал Зорков.

У Мусаева нет лицензии категории UEFA Pro, которая позволяет тренеру возглавлять команду.

Официально главным тренером команды числится Сергей Матвеев .

. В начале недели УЕФА оштрафовал «Краснодар» «за нарушение общих принципов работы главного тренера».

Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер