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    РФС: «Мусаев может руководить командой в РПЛ и еврокубках. Нарушений нет»

    Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сказал, что старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев мог руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против «Уфы».

    «Помощник главного тренера, каковым сейчас является Мурад Мусаев, [который] имеет категорию А, может руководить командой на скамейке в РПЛ и в еврокубковых матчах – в качестве ассистента. Нарушений нет», – сказал Зорков.

    • У Мусаева нет лицензии категории UEFA Pro, которая позволяет тренеру возглавлять команду.
    • Официально главным тренером команды числится Сергей Матвеев.
    • В начале недели УЕФА оштрафовал «Краснодар» «за нарушение общих принципов работы главного тренера».

    Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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