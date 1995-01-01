«Ювентус» просит за Дибалу 100 миллионов. Игроком интересуются «МЮ», «Бавария» и «ПСЖ»

Эх зря... Хороший игрок, просто не хотят ему место найти на поле...
«Ювентус» установил цену на нападающего Пауло Дибалу.
Аргентинец находится в сфере интересов «Интера», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «ПСЖ». Туринцы намерены получить за 25-летнего игрока 80 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов.
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает, что «Ювентус» мог бы отпустит Дибалу за 50 миллионов в случае приобретения у «Интера» Мауро Икарди, но туринский клуб не собирается менять свою позицию.
Фаворитом в борьбе за форварда считается «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что «Ювентус» может включить аргентинца в сделку по полузащитнику «МЮ» Полю Погба.
- В прошлом сезоне Дибала провел за туринцев 42 матча, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
- В 2015 году «Ювентус» купил нападающего у «Палермо» за 40 миллионов.