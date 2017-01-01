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    РПЛ. «Краснодар» победил «Уфу», проигрывая два мяча после первого тайма

    «Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче второго тура РПЛ.

    После первого тайма южане уступали с разницей в два мяча, но после перерыва забили трижды усилиями Юнеса Намли, Тонни Вилены и защитника уфимцев Джемала Табидзе, отправившего мяч в свои ворота.

    В первом туре «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1).

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Уфа – Краснодар – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Карп, 29; 2:0 – Табидзе, 40; 2:1 – Намли, 52; 2:2 – Вилена, 76; 2:3 – Табидзе, 86 (автогол).

    «Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 83), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбун.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон (Игнатьев, 66), Намли (Сулейманов, 70), Вилена (Фьолусон, 90), Вандерсон, Ари.

    Предупреждения: Игбун, 65; Кротов, 87 – Спайич, 28; Рамирес, 54.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1532

      Леха из Твери 1 час назад

      Ари в ЛЧ не потянет, он этому-то колхозу забить не смог. Беда у Краснодара с напами.

      2
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      ...
      Рейтинг: +264

      titata > Леха из Твери 5 минут назад

      чего Ари изображал всю игру? и почему его не заменили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +708

      Jhon1989 1 час назад

      Быкам респект!!! Кое кому следовало бы поучиться,как вытаскивать такие матчи,как сегодня.... Ну а Уфимцев обидно конечно,но класс сделал свое дело!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2096

      TOL47 > Jhon1989 1 час назад

      С первым и третьим голом, очень подфартило. Много держат мяч, с ходу мало ударов..

      Конечно молодцы что вытащили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +860

      Sviro 1 час назад

      Не ожидал такого финала в игре!! Сочувствую Уфе. Играть надо до последней минуты, а не счёт удерживать.

      3
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      Рейтинг: -66

      Вальдемар IV > Sviro 1 час назад

      с ржд бы так играли до последней в 30 туреа не сливали

      0
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      Рейтинг: +488

      Киркинитидец 2 часа назад

      блин ! бычки молодцы... аж завидно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3170

      владимир миронов 2 часа назад

      Объективно Краснодар был сильнее и споров за забитые мячи быть не должно. На последних минутах Ари перемудрил, ему вообще надо дать отдохнуть. Я так думаю.

      8
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      Рейтинг: -66

      Вальдемар IV > владимир миронов 1 час назад

      а с ахматом? тоже и класснее и фавориты, пока все повторяется с камбэками этими, весной потом опять будут ничейки катать сливая.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +80

      aviator117 2 часа назад

      Краснодар молодец!!! Не ставьте комментатором П. Богданова. Это ужас! Убирали звук, иначе пипец наступал.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1634

      Krasnodar 123 > aviator117 1 час назад

      Это точно, тоже пришлось звук выключить, просто не возможно слушать!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      Иван_Невский > Krasnodar 123 1 час назад

      они в своем мире жили. отдельно от этой игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      Boeung777 2 часа назад

      Табидзе - дубль.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +230

      johnny983 2 часа назад

      Непонятно за какие заслуги в "Краснодаре" держат Олссона и Камболова?!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +390

      ААМ 2 часа назад

      Редко в ЧР встречаются такие камбэки.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1083

      Иван_Невский > ААМ 1 час назад

      там ставка была 6.5 перед вторым таймом, на победу быков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +615

      19element87 2 часа назад

      Интересный матч получился!!! С Победой Краснодар!!!

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