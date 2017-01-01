РПЛ. «Краснодар» победил «Уфу», проигрывая два мяча после первого тайма

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче второго тура РПЛ.

После первого тайма южане уступали с разницей в два мяча, но после перерыва забили трижды усилиями Юнеса Намли, Тонни Вилены и защитника уфимцев Джемала Табидзе, отправившего мяч в свои ворота.

В первом туре «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1).

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Уфа – Краснодар – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Карп, 29; 2:0 – Табидзе, 40; 2:1 – Намли, 52; 2:2 – Вилена, 76; 2:3 – Табидзе, 86 (автогол).

«Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 83), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон (Игнатьев, 66), Намли (Сулейманов, 70), Вилена (Фьолусон, 90), Вандерсон, Ари.

Предупреждения: Игбун, 65; Кротов, 87 – Спайич, 28; Рамирес, 54.

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