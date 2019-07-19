AS: «Бавария» поборется за Ло Чельсо

«Бавария» стала очередным претендентом на полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, сообщает AS.
По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве альтернативы для Лероя Сане («Манчестер Сити») и Каллума Хадсона-Одои («Челси»).
Интерес к 23-летнему футболисту также проявляют «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
- В прошлом сезоне Ло Чельсо сыграл 45 матчей в составе «Бетиса», забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.