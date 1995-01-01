Умтити может перейти в «Манчестер Сити»

)))) ещё одна утка. Новостей про барсу ещё больше а кокошке и Мамае мало .
«Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Самуэлю Умтити, сообщает Le10Sport. Есть информация, что каталонцы готовы продать действующего чемпиона мира, но не дешевле чем за 50 миллионов евро.
Официального предложения от «Сити» по игроку еще не поступало. Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус».
- Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро. За три сезона выиграл с клубом шесть трофеев – по два раза чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Текущий контракт рассчитан до июня 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 45 миллионов.
- «Барселона» этим летом планирует приобрести как минимум одного игрока в защитную линию.