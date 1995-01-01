Умтити может перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Самуэлю Умтити, сообщает Le10Sport. Есть информация, что каталонцы готовы продать действующего чемпиона мира, но не дешевле чем за 50 миллионов евро.

Официального предложения от «Сити» по игроку еще не поступало. Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус».