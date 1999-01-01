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    «Барселона» готова продать Умтити за сумму от 50 миллионов

    «Барселона» может отпустить защитника Самуэля Умтити в другой клуб, сообщает Sport.es.

    По информации источника, каталонский клуб готов рассмотреть предложения по продаже француза, но только на сумму от 50-ти миллионов евро.

    Издание уточнило, что на позицию клуба повлиял отказ футболиста от операции на колене. Чемпион мира играл с повреждением в 14-ти матчах прошлого сезона.

    В апреле «Бомбардир» со ссылкой на Calciomercato об отказе «Ювентуса» от покупки Умтити за 80 миллионов. Также известно об интересе «Арсенала». По версии Globo Esporte, защитник может стать частью сделки по возвращению в каталонский клуб нападающего Неймара.

    • Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро. За три сезона выиграл с клубом шесть трофеев – по два раза чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
    • Текущий контракт рассчитан до июня 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 45 миллионов.

    Источник: Sport.es

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