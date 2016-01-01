Calciomercato: «Ювентус» не хочет платить за Умтити 80 миллионов

умтити никуда не уйдет ! у ювентуса нет таких финансов. И за чем чемпиону мира идти на понижение в этот блюве.
«Ювентус» может отказаться от идеи приобретения центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити, сообщает Calciomercato.
Каталонцы готовы продать француза за 80 миллионов евро. Туринцы считают эту сумму слишком большой.
На 25-летнего футболиста также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне Умтити провел за сине-гранатовых 12 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
- Умтити перешел в каталонский клуб из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.