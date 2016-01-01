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    Calciomercato: «Ювентус» не хочет платить за Умтити 80 миллионов

    «Ювентус» может отказаться от идеи приобретения центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити, сообщает Calciomercato.

    Каталонцы готовы продать француза за 80 миллионов евро. Туринцы считают эту сумму слишком большой.

    На 25-летнего футболиста также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне Умтити провел за сине-гранатовых 12 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
    • Умтити перешел в каталонский клуб из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2405

      dinar7777dinar 26 минут назад

      умтити никуда не уйдет ! у ювентуса нет таких финансов. И за чем чемпиону мира идти на понижение в этот блюве.

      0
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      Рейтинг: +140

      SK9 39 минут назад

      И правильно, лучше купить Рубена Диаша с Бенфике

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5106

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Ой уж не беда и за него уже та клубов 5-7 борьбу ведут и скорее всего уйдет он в Англию, например в МЮ

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