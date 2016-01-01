Calciomercato: «Ювентус» не хочет платить за Умтити 80 миллионов

«Ювентус» может отказаться от идеи приобретения центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити, сообщает Calciomercato.

Каталонцы готовы продать француза за 80 миллионов евро. Туринцы считают эту сумму слишком большой.

На 25-летнего футболиста также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».