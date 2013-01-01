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    Globo: «Барселона» предложит «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов плюс Ракитича, Умтити и Дембеле

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону». По информации Globo, каталонцы уже ведут переговоры с парижским клубом.

    «Барселона» готова предложить «ПСЖ» 100 миллионов евро за бразильца и включить в сделку троих игроков: защитника Самуэля Умтити, полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Усмана Дембеле.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

    El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году

    L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании

    Источник: Globo

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      Davids 26 4 минуты назад

      ПСЖ надо согласится, если не утка

      0
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      Рейтинг: +2506

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      ПСЖ надо менять !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4548

      84aivengo 28 минут назад

      дембеле все еще перспективный,ракитич тоже не юниор,отдавший сколько лет барсе.... разве не обидно для них ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2950

      dinar7777dinar 1 час назад

      Более дебильной утки я не читал . Да вы переплюнули the sun и don balon вместе взятые.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +900

      Иван_Невский 1 час назад

      а по ценнику правильно разве посчитали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7317

      Cules2013 1 час назад

      Надеюсь, что это фейк... Неймар и близко столько не стоит. В данном случае игровая ценность этих 3-х игроков выше, чем трансферная и менять 3-х на одного + 100 лямов доплаты - это будет развод века.

      8
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      Рейтинг: +1128

      Павел Буре > Cules2013 38 минут назад

      говоришь деньги есть на трансферы! ну ну .)))

      0
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      Рейтинг: +2950

      dinar7777dinar > Павел Буре 24 минуты назад

      еще как есть !! и трансферный баланс в плюсе в отличие от реала и атлетико !

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