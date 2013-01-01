Globo: «Барселона» предложит «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов плюс Ракитича, Умтити и Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону». По информации Globo, каталонцы уже ведут переговоры с парижским клубом.

«Барселона» готова предложить «ПСЖ» 100 миллионов евро за бразильца и включить в сделку троих игроков: защитника Самуэля Умтити, полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Усмана Дембеле.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году

L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании