El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году

И еще "честное пионерское" что больше так не будет
«Барселона» не исключает, что форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в клуб. Об этом сообщает El Chiringuito.
По данным источника, Неймару нужно публично извиниться за уход из «Барселоны» в 2017 году, чтобы трансфер в испанский клуб состоялся.
- В 2016 году футболист продлил контракт с «Барсой» до 2021 года.
- По этому соглашению отец Неймара (работает агентом игрока) должен был получить бонус 26 миллионов евро.
- В 2017 году форвард перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона, и «Барселона» отказалась выплачивать всю сумму этого бонуса.
- Позже стало известно, что Неймар и его отец могли сознательно оттягивать трансфер, чтобы получить бонус в полном размере.