El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году

«Барселона» не исключает, что форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в клуб. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, Неймару нужно публично извиниться за уход из «Барселоны» в 2017 году, чтобы трансфер в испанский клуб состоялся.