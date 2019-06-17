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    El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году

    «Барселона» не исключает, что форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в клуб. Об этом сообщает El Chiringuito.

    По данным источника, Неймару нужно публично извиниться за уход из «Барселоны» в 2017 году, чтобы трансфер в испанский клуб состоялся.

    • В 2016 году футболист продлил контракт с «Барсой» до 2021 года.
    • По этому соглашению отец Неймара (работает агентом игрока) должен был получить бонус 26 миллионов евро.
    • В 2017 году форвард перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона, и «Барселона» отказалась выплачивать всю сумму этого бонуса.
    • Позже стало известно, что Неймар и его отец могли сознательно оттягивать трансфер, чтобы получить бонус в полном размере.

    Источник: El Chiringuito

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    17.06.2019 23:20
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2596

      Yev 21 секунду назад

      И еще "честное пионерское" что больше так не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3126

      ivan-football-fan 8 минут назад

      У Руководства Барселоны налицо проблемы МЕДИЦИНСКОГО характера...
      Дело уже даже не в футбле.... Похоже, нужен стационар в психиатрической лечебнице.
      В принципе, причины понятны: безрезультатная борьба Каталонии за независимость (сулило Барсе ещё бОльшие преимущества...), фатально ошибочная стратегия ставки на мастерство Месси...
      Нервы не выдержали.. КРЫША ТРЕСНУЛА!))))
      Осталось только сжечь вратаря Барсы, который пропустил 4-й гол от Ливерпуля в полуфинале ЛЧ, пока вытаивал защиту с углового...

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      Рейтинг: +1513

      SarJr 26 минут назад

      этим они сделали этот трансфер невозможным. неймар та еще скотина и королек, унижаться перед всеми не будет точно

      0
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      Рейтинг: +7299

      Cules2013 31 минуту назад

      в Барсе сейчас у руководства те ещё кретины, поэтому в итоге мы можем увидеть в том числе и возвращение Неймара, но, по-хорошему, ни его, ни Антуана в Барсе быть не должно из-за их свинского с человеческой точки зрения поведения, и никакие липовые извинения тут картины не изменят. Сейчас их трансферы по-прежнему под большим вопросом, и вероятность такого исхода низкая, как утверждает то самое руководство, но никто и не стал отрицать на 100%, а, значит, дверца приоткрыта для сделки.
      Моё мнение - из таких, как Неймар и Гризманн следует сделать показательный пример, что клуб и команда превыше любого игрока в отдельности, что нельзя кинуть топ-клуб и выйти сухим из воды, нельзя качать права, как им вздумается.

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