«Арсенал» и «Ювентус» претендуют на Умтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в Англии или Италии, сообщает Sport.es.
По информации источника, во время летнего трансферного окна француза готовы купить «Арсенал» и «Ювентус».
Впрочем, сам футболист не хочет покидать каталонский клуб.
- В текущем сезоне 25-летний Умтити сыграл 14 матчей в составе «Барселоны» и сделал одну результативную передачу.
- Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.