«Арсенал» и «Ювентус» претендуют на Умтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в Англии или Италии, сообщает Sport.es.

По информации источника, во время летнего трансферного окна француза готовы купить «Арсенал» и «Ювентус».

Впрочем, сам футболист не хочет покидать каталонский клуб.