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    «Арсенал» и «Ювентус» претендуют на Умтити

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в Англии или Италии, сообщает Sport.es.

    По информации источника, во время летнего трансферного окна француза готовы купить «Арсенал» и «Ювентус».

    Впрочем, сам футболист не хочет покидать каталонский клуб.

    • В текущем сезоне 25-летний Умтити сыграл 14 матчей в составе «Барселоны» и сделал одну результативную передачу.
    • Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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