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    Диего Коста может перейти во «Фламенго»

    «Фламенго» проявляет предметный интерес к форварду «Атлетико» Диего Косте, сообщает Yahoo! Sports.

    По информации источника, бразильский клуб готов купить 30-летнего футболиста за 13 миллионов евро.

    Если испанец захочет перейти во «Фламенго», то ему придется пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет 8,5 миллиона евро в год.

    • В минувшем сезоне Коста сыграл 21 матч в составе «Атлетико», забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
    • Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • Неделю назад сообщалось о желании «Эвертона» заполучить игрока сборной Испании.

    Источник: Yahoo! Sports

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