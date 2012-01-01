Диего Коста может перейти во «Фламенго»

«Фламенго» проявляет предметный интерес к форварду «Атлетико» Диего Косте, сообщает Yahoo! Sports.

По информации источника, бразильский клуб готов купить 30-летнего футболиста за 13 миллионов евро.

Если испанец захочет перейти во «Фламенго», то ему придется пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет 8,5 миллиона евро в год.