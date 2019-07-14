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    Жиго: «Я нарушал правила? Соперник ничего не сказал после гола, судья тоже промолчал»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился наблюдениями после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). Французский футболист стал автором единственного гола в этой встрече, забив в самой концовке.

    «Мы играли не самым лучшим образом. «Сочи» выглядел лучше, имел больше возможностей забить и, если честно, доставил нам множество неприятностей. Мы обязаны играть лучше в следующих матчах, особенно в домашних.

    Если честно, когда был назначен тот угловой, я подумал, что это, видимо, последний шанс для нас забить гол. И когда мяч оказался в сетке, эмоции переполняли – это невероятные ощущения. Но мои чувства не так важны, как победа команды и радость для всех, кто поддерживает «Спартак».

    Понимал ли в тот момент, что нарушаю правила? Если честно, нет. Выпрыгнул, постарался добраться до мяча и пробить. Соперник ничего не сказал после гола, судья тоже промолчал. Уже в замедленном повторе после матча посмотрел эпизод. Но на поле в пылу борьбы этого не замечаешь – ведь там повторов нет», – сказал Жиго.

    Судья Федотов: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. При VAR гол могли отменить»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +48

      Димон9 7 минут назад

      Всегда когда игра очень плоха а победили виноват судья.
      У Спартака столько недоброжилателей что надо иметь гигантскую выдержку не сорваться и не нахамить в ответ.
      Спартаку собраться и в дальнейшем показывать достойную игру чтобы не позориться.

      0
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      Рейтинг: +2042

      a_who 32 минуты назад

      Молодцом Самуэль !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1911

      Evgeni1952 46 минут назад

      Молодец ! ! !

      4
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      Рейтинг: +551

      Аден 1 час назад

      Жиго, ты красава.

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