Гризманн – о целях в «Барселоне»: «Выиграть все»

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих целях на следующий сезон.

«Здесь у меня появились новые задачи и цели. Надеюсь, что смогу сделать все наилучшим образом. Какова цель на сезон? Выиграть все: Кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Я очень счастлив и готов тренироваться с командой», – сказал Гризманн.