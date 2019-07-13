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    Гризманн – о целях в «Барселоне»: «Выиграть все»

    Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих целях на следующий сезон.

    «Здесь у меня появились новые задачи и цели. Надеюсь, что смогу сделать все наилучшим образом. Какова цель на сезон? Выиграть все: Кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Я очень счастлив и готов тренироваться с командой», – сказал Гризманн.

    • Каталонский клуб объявил о трансфере француза в пятницу.
    • Сумма сделки составила 120 миллионов евро, однако «Атлетико» намерен получить еще 80 миллионов.
    • Гризманн заключил с действующим чемпионом Испании контракт до 2024 года.
    • Презентация форварда состоится сегодня, а в субботу игрок посетил клубный магазин, где получил именную футболку и поучаствовал в фотосессии.

    Источник: Mundo Deportivo

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