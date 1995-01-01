«Барселона» анонсировала на воскресенье презентацию Гризманна

В воскресенье, 14 июля, состоится презентация нападающего Антуана Гризманна в качестве игрока «Барселоны».

Сегодня 28-летний футболист прилетит в Каталонию и примет участие в фотосессии, а на завтра запланированы остальные мероприятия.

Помимо презентации пройдут церемония подписания личного контракта и пресс-конференция.

Следить за представлением Гризманна на «Камп Ноу» можно на клубном телевидении «Барсы».