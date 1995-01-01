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    «Барселона» анонсировала на воскресенье презентацию Гризманна

    В воскресенье, 14 июля, состоится презентация нападающего Антуана Гризманна в качестве игрока «Барселоны».

    Сегодня 28-летний футболист прилетит в Каталонию и примет участие в фотосессии, а на завтра запланированы остальные мероприятия.

    Помимо презентации пройдут церемония подписания личного контракта и пресс-конференция.

    Следить за представлением Гризманна на «Камп Ноу» можно на клубном телевидении «Барсы».

    • Каталонский клуб объявил о трансфере француза в пятницу.
    • Сумма сделки составила 120 миллионов евро, однако «Атлетико» намерен получить еще 80 миллионов.
    • Гризманн заключил с действующим чемпионом Испании контракт до 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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