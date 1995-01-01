Гризманну вручили футболку «Барселоны». Игрок пожонглировал мячом в клубном магазине

Нападающий Антуан Гризманн прибыл в расположение «Барселоны». Француз посетил клубный магазин, где ему вручили именную футболку каталонцев (без номера). Презентация футболиста на «Камп Ноу» состоится сегодня, 14 июля.

Также Гризманн пожонглировал мячом перед фото– и телекамерами и поучаствовал в фотосессии. Игрок перешел из «Атлетико».

Каталонский клуб объявил о трансфере француза в пятницу.

Сумма сделки составила 120 миллионов евро, однако «Атлетико» намерен получить еще 80 миллионов.

Гризманн заключил с действующим чемпионом Испании контракт до 2024 года.