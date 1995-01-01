Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Гризманну вручили футболку «Барселоны». Игрок пожонглировал мячом в клубном магазине

    Нападающий Антуан Гризманн прибыл в расположение «Барселоны». Француз посетил клубный магазин, где ему вручили именную футболку каталонцев (без номера). Презентация футболиста на «Камп Ноу» состоится сегодня, 14 июля.

    Также Гризманн пожонглировал мячом перед фото– и телекамерами и поучаствовал в фотосессии. Игрок перешел из «Атлетико».

    • Каталонский клуб объявил о трансфере француза в пятницу.
    • Сумма сделки составила 120 миллионов евро, однако «Атлетико» намерен получить еще 80 миллионов.
    • Гризманн заключил с действующим чемпионом Испании контракт до 2024 года.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +701

      Benifacto 28 минут назад

      чето он на дурачка похож, головой матает улыбку натянул...в напряжении в каком то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      VVadic 1 час назад

      Прощай. Не станешь легендой Атлетико!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3027

      dinar7777dinar > VVadic 1 час назад

      Если бы не он не Было бы у Атлетико успехов .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72454
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru