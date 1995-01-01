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    Анюков – о переходе в «Крылья Советов»: «Карьеру игрока я не заканчивал. Рад вернуться домой»

    Защитник Александр Анюков прокомментировал свое возвращение в «Крылья Советов» спустя 14 лет.

    «Я рад вернуться в «Крылья», домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации.

    Руководство «Крыльев» предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли – все говорили о Миодраге (Миодраг Божович – примечание «Бомбардира») только хорошее. Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в «Зените» работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать.

    Самое яркое воспоминание о «Крыльях» – это, конечно, дебют в команде. Также все помнят 2004-й год. Вспоминаю и юношеский футбол, как двигался вперед – приятные воспоминания. Спасибо всем, кто сегодня поздравил с возвращением в Самару!» – сказал 36-летний футболист.

    • Анюков – воспитанник «Крыльев Советов».
    • За основную команду самарцев выступал с 2000 по 2005 год.
    • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
    • 25 июня сообщалось о вхождении Анюкова в тренерский штаб Сергея Семака.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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