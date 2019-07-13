Анюков возобновил карьеру. 36-летний футболист перешел в «Крылья Советов»

Молодец вернулся домой
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о возобновлении карьеры защитника Александра Анюкова.
Однако в петербургском клубе 36-летний футболист не останется. Ближайший сезон он проведет в «Крыльях Советов».
- Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.
- В его активе 417 матчей, 13 забитых мячей и 30 голевых передач.
- В составе «Зенита» он выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионских кубков РПЛ.
- 25 июня сообщалось о вхождении Анюкова в тренерский штаб Сергея Семака.