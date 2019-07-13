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    Анюков возобновил карьеру. 36-летний футболист перешел в «Крылья Советов»

    «Зенит» на своем официальном сайте объявил о возобновлении карьеры защитника Александра Анюкова.

    Однако в петербургском клубе 36-летний футболист не останется. Ближайший сезон он проведет в «Крыльях Советов».

    • Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.
    • В его активе 417 матчей, 13 забитых мячей и 30 голевых передач.
    • В составе «Зенита» он выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионских кубков РПЛ.
    • 25 июня сообщалось о вхождении Анюкова в тренерский штаб Сергея Семака.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6714

      Skull_Boy 6 минут назад

      Молодец вернулся домой

      0
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      Рейтинг: +9957

      Garrincha58 27 минут назад

      успехов Александру! отличный был капитан!

      1
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      Рейтинг: +9957

      Garrincha58 29 минут назад

      Александр Мостовой: "Анюков сможет спокойно сидеть в "Крыльях" и получать деньги".

      Даже если футболист Александр Анюков не будет играть в самарских "Крыльях Советов" в этом сезоне, он сможет спокойно отдыхать и получать деньги, сказал бывший хавбек сборной России Александр Мостовой.

      "Анюков принял правильное решение. Ясно, что в "Зените" ему тяжело было бы конкурировать с другими защитниками, да и в "Зенит" он всегда успеет вернуться, если что. А вот в "Крыльях Советов" он спокойно будет играть. Даже если он не будет играть, он сможет спокойно сидеть там, отдыхать и получать деньги. Все упирается в это. В чемпионате России можно играть много-много лет, и надо пользоваться этим шансом, когда тебе платят такие деньги. Наши футболисты сейчас не испытывают такого стресса, что, вот, если не будешь играть, то будет плохо, не получишь потом контракт. Сейчас все проще. Поэтому я удивляюсь, когда игроки по каким-то нефутбольным причинам заканчивают карьеру в 30 лет. Да вы что? Играйте и получайте деньги, которые вам дают", - сказал Мостовой РИА Новости.
      Мостовой ты спокойно можешь и дальше трепать языком на "Матче" и получать там бабло

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      Рейтинг: +3819

      3a zenit 36 минут назад

      руководство Зенита вы г а н доны!

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      Рейтинг: +3430

      ivan-football-fan 42 минуты назад

      "... любите пока любится..." (Старая популярная песня)

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      Рейтинг: +319

      fhnv 48 минут назад

      лучше бы в сочи пошел...Там вообще проект интересный думаю будет в РФС

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      Рейтинг: +3581

      Lester84 1 час назад

      В форме он неплохой. Уровень Крыльев уж точно пару лет потянет. Удачи в Самаре!!!

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      Рейтинг: +121

      RealGirl61 1 час назад

      Молодец,Саша! Видно,что он хочет играть! Хорошее решение!Удачи ЛЕГЕНДА ! Жалко,что Зенит его не проводил достойно...Именно он достоин самого лучшего!

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      Рейтинг: +319

      fhnv > RealGirl61 47 минут назад

      А когда он кого хорошо провожал? Более менее Халка-круг почета по стадиону

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      Рейтинг: +9957

      Garrincha58 > fhnv 31 минуту назад

      а кого провожал ваш шпартак?

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      Рейтинг: +10384

      Bivaliy67 > fhnv 10 минут назад

      Ну ты видимо совсем далёк от жизни болельщицкой среды ФК Зенит. И забыл (или не знаешь), ещё свежи в памяти проводы Кришито и Файзулина, а как провожали Данни, Адвоката, того же пана Пертжелу..,да много кого, кто действительно заслужил благодарность своей игрой и посвятил продолжительный отрезок своей жизни клубу.
      Я уже не говорю о печальной (прощальной) встрече представителя фан-движения Зенита с Фернандо Риксеном, о котором многие помнят и искренне сопереживают его родным и близким...
      Так что, уверяю, здесь ты ошибаешься...

      Пы.Сы. А "проводы" Александра, я уверен в этом, ещё состоятся.

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      Рейтинг: +2630

      woyser 1 час назад

      И пару сезонов не плохо от играет!

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      Рейтинг: +2002

      paracetamol > woyser 1 час назад

      Один из лучших в Зене был в прошлом сезоне. Единственно, в атаку по краю мало бегал.

      1
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      Рейтинг: +2002

      paracetamol 1 час назад

      Саше успехов! Играть лет до 45. Чтобы Зенит пожелел о его отставке/

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