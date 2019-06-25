Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». Он будет помощником Семака

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о вхождении Александра Анюкова в тренерский штаб команды.

36-летний экс-футболист заключил с клубом контракт до 2020 года с опцией продления.

Анюков будет помощником главного тренера Сергея Семака.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!» – говорится в заявлении питерцев.