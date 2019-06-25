Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». Он будет помощником Семака

Товарищ Анюков очень серьезный человек. Зениту повезло. Два серьезнейших тренера, Семак и Анюков без сомнения добьются больших успехов. Ребята трудолюбивые, строгие и без компромиссные.
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о вхождении Александра Анюкова в тренерский штаб команды.
36-летний экс-футболист заключил с клубом контракт до 2020 года с опцией продления.
Анюков будет помощником главного тренера Сергея Семака.
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!» – говорится в заявлении питерцев.
- Будучи футболистом, Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.
- В его активе 417 матчей, 13 забитых мячей и 30 голевых передач.
- В составе «Зенита» он выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионских кубков РПЛ.