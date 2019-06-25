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    Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». Он будет помощником Семака

    «Зенит» на своем официальном сайте объявил о вхождении Александра Анюкова в тренерский штаб команды.

    36-летний экс-футболист заключил с клубом контракт до 2020 года с опцией продления.

    Анюков будет помощником главного тренера Сергея Семака.

    «Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!» – говорится в заявлении питерцев.

    • Будучи футболистом, Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.
    • В его активе 417 матчей, 13 забитых мячей и 30 голевых передач.
    • В составе «Зенита» он выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионских кубков РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Muboraksho 27 минут назад

      Товарищ Анюков очень серьезный человек. Зениту повезло. Два серьезнейших тренера, Семак и Анюков без сомнения добьются больших успехов. Ребята трудолюбивые, строгие и без компромиссные.

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      Рейтинг: +1476

      absent32 41 минуту назад

      Саня заслужил. Удачи в тренерской карьере!!!

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