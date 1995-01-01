РПЛ. «Урал» обыграл «Уфу». У Бикфалви дубль

«Урал» победил «Уфу» в первом туре РПЛ.

Дублем у екатеринбуржцев отметился полузащитник Эрик Бикфалви, еще один мяч на счету хавбека Юрия Бавина.

В составе уфимской команды голы забили нападающий Андрей Козлов и полузащитник Даниил Фомин.

Чемпионат Россия. РПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 14; 2:0 – Бикфалви, 49; 2:1 – Козлов, 77; 3:1 – Бавин, 81; 3:2 – Фомин, 86 (с пенальти).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 90+1), Эль Кабир (Бавин, 81), Августиняк, Панюков (Ильин, 69).

«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев (Гиоргобиани, 80), Фомин, Карп (Тилль, 72), Сысуев (Емельянов, 66), Козлов, Игбун.

Предупреждения: нет – Сысуев, 85.

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