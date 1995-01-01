Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    РПЛ. «Урал» обыграл «Уфу». У Бикфалви дубль

    «Урал» победил «Уфу» в первом туре РПЛ.

    Дублем у екатеринбуржцев отметился полузащитник Эрик Бикфалви, еще один мяч на счету хавбека Юрия Бавина.

    В составе уфимской команды голы забили нападающий Андрей Козлов и полузащитник Даниил Фомин.

    Чемпионат Россия. РПЛ. 1-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Уфа – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 14; 2:0 – Бикфалви, 49; 2:1 – Козлов, 77; 3:1 – Бавин, 81; 3:2 – Фомин, 86 (с пенальти).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 90+1), Эль Кабир (Бавин, 81), Августиняк, Панюков (Ильин, 69).

    «Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев (Гиоргобиани, 80), Фомин, Карп (Тилль, 72), Сысуев (Емельянов, 66), Козлов, Игбун.

    Предупреждения: нет – Сысуев, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9805

      slavutiq70 2 часа назад

      С победой Уральцев!!!!неплохой матч получился,,,,

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72454
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru