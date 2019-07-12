Жерсон стал игроком «Фламенго». Им интересовалось «Динамо»

«Фламенго» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Жерсона.

Римский клуб сообщил, что сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Кроме того, итальянцы получат 10% от будущей перепродажи игрока.

22-летний хавбек заключил с «Фламенго» контракт до декабря 2023 года.

Предметный интерес к бразильцу также проявляло московское «Динамо», но тот не захотел переезжать в Россию.

Жерсон перешел в «Рому» из «Флуминенсе» в 2016 году за 16,6 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок выступал в «Фиорентине» на правах аренды.