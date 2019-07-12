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    Жерсон стал игроком «Фламенго». Им интересовалось «Динамо»

    «Фламенго» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Жерсона.

    Римский клуб сообщил, что сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Кроме того, итальянцы получат 10% от будущей перепродажи игрока.

    22-летний хавбек заключил с «Фламенго» контракт до декабря 2023 года.

    Предметный интерес к бразильцу также проявляло московское «Динамо», но тот не захотел переезжать в Россию.

    • Жерсон перешел в «Рому» из «Флуминенсе» в 2016 году за 16,6 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне игрок выступал в «Фиорентине» на правах аренды.

    text

    Публикация от text (@flamengo)

    Источник: Инстаграм «Фламенго»

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