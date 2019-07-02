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    Globo Esporte: Жерсон не хочет переходить в «Динамо»

    Полузащитник «Ромы» Жерсон не заинтересован в переходе в «Динамо».

    По информации источника, бразилец намерен вернуться домой. Полузащитник заинтересован в переходе во «Фламенго».

    Об этом футболист заявил главному тренеру «Фламенго» Жорже Жезушу.

    Бразильский клуб отказался платить «Роме» 10 миллионов евро за 70% прав на Жерсона. Эти условия предлагало «Динамо», но сторона футболиста отказалась.

    • В «Рому» Жерсон перешел из «Флуминенсе» в 2016 году за 16,6 миллиона евро.
    • В составе итальянского клуба у бразильца 42 матча, два гола и один голевой пас.
    • В сезоне-2018/19 Жерсон выступал на правах аренды за «Фиорентину».

    Источник: Globo Esporte

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