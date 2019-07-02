Globo Esporte: Жерсон не хочет переходить в «Динамо»

Полузащитник «Ромы» Жерсон не заинтересован в переходе в «Динамо».

По информации источника, бразилец намерен вернуться домой. Полузащитник заинтересован в переходе во «Фламенго».

Об этом футболист заявил главному тренеру «Фламенго» Жорже Жезушу.

Бразильский клуб отказался платить «Роме» 10 миллионов евро за 70% прав на Жерсона. Эти условия предлагало «Динамо», но сторона футболиста отказалась.