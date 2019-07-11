«Зенит» представил Сутормина и Сантоса

«Зенит» провел презентацию двух новичков – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина. Мероприятие прошло на клубном стадионе «Газпром Арена».

Бразилец выбрал третий номер, россиянин взял себе 91-й.

«Раньше я выступал под 19-м номером, но в «Зените» под ним играет Игорь Смольников, и я решил, что нужно сделать наоборот – поменять цифры местами. Надеюсь, что 91-й номер принесет мне удачу, буду забивать и помогать команде», – сказал Сутормин.

«Я взял бы себе шестой номер, но он закреплен за капитаном (Браниславом Ивановичем). Тройка – тоже отличная цифра, но самое главное – не номер, под которым ты играешь, а то, как ты это делаешь», – отметил Сантос.

Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина», Сантос – из «Гамбурга».