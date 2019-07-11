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    «Зенит» представил Сутормина и Сантоса

    «Зенит» провел презентацию двух новичков – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина. Мероприятие прошло на клубном стадионе «Газпром Арена».

    Бразилец выбрал третий номер, россиянин взял себе 91-й.

    «Раньше я выступал под 19-м номером, но в «Зените» под ним играет Игорь Смольников, и я решил, что нужно сделать наоборот – поменять цифры местами. Надеюсь, что 91-й номер принесет мне удачу, буду забивать и помогать команде», – сказал Сутормин.

    «Я взял бы себе шестой номер, но он закреплен за капитаном (Браниславом Ивановичем). Тройка – тоже отличная цифра, но самое главное – не номер, под которым ты играешь, а то, как ты это делаешь», – отметил Сантос.

    Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина», Сантос – из «Гамбурга».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1934

      TOL47 11 минут назад

      зачем это шоу с Суторминым?
      как то всё нехорошо пахнет. Да ведь еще и на банку может плотно присесть. Семак просил? , ну посмотрим как Семак его будет в основу привлекать.

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      Рейтинг: +1276

      ухоженный крокодил 44 минуты назад

      Еще 2-3, только топовых игроков надо.
      Чтобы мы болельщики, оценили, наконец наше руководство!
      Миллионов от 40, в соотношение цена и качество.

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      Рейтинг: +1684

      BlackMurder > ухоженный крокодил 18 минут назад

      Саня, скоро выйдет) и все, вам хватит!

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