Представители «Интера» прилетят на переговоры по Лукаку. «МЮ» хочет 75 миллионов

«Интер» продолжит работу по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
По информации Sky Sports, в течение недели представители итальянского клуба проведут переговоры в Англии.
Клуб готов продать 26-летнего игрока сборной Бельгии за сумму не менее 75-ти миллионов фунтов.
Считается, что Лукаку хочет сменить команду из-за разногласий с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером.
Ранее Федерико Пасторелло – агент Лукаку – сказал, что «Интер» серьезно настроен на сделку. При этом игрок вошел в заявку «Юнайтед» на предсезонное турне.
- Лукаку перешел в 2017-м году из «Эвертона» за 85 миллионов евро, подписав контракт до июня 2022-го года.
- В 97-ми матчах за клуб забил 44 гола и не выиграл с командой ни одного трофея.