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    Представители «Интера» прилетят на переговоры по Лукаку. «МЮ» хочет 75 миллионов

    «Интер» продолжит работу по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    По информации Sky Sports, в течение недели представители итальянского клуба проведут переговоры в Англии.

    Клуб готов продать 26-летнего игрока сборной Бельгии за сумму не менее 75-ти миллионов фунтов.

    Считается, что Лукаку хочет сменить команду из-за разногласий с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером.

    Ранее Федерико Пасторелло – агент Лукаку – сказал, что «Интер» серьезно настроен на сделку. При этом игрок вошел в заявку «Юнайтед» на предсезонное турне.

    • Лукаку перешел в 2017-м году из «Эвертона» за 85 миллионов евро, подписав контракт до июня 2022-го года.
    • В 97-ми матчах за клуб забил 44 гола и не выиграл с командой ни одного трофея.

    Источник: Sky Sports

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