Представители «Интера» прилетят на переговоры по Лукаку. «МЮ» хочет 75 миллионов

«Интер» продолжит работу по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

По информации Sky Sports, в течение недели представители итальянского клуба проведут переговоры в Англии.

Клуб готов продать 26-летнего игрока сборной Бельгии за сумму не менее 75-ти миллионов фунтов.

Считается, что Лукаку хочет сменить команду из-за разногласий с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером.

Ранее Федерико Пасторелло – агент Лукаку – сказал, что «Интер» серьезно настроен на сделку. При этом игрок вошел в заявку «Юнайтед» на предсезонное турне.