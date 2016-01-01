Агент Лукаку: «Интер» серьезно пытается подписать Ромелу»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, рассказал о переговорах с «Интером».

«Особо ничего нового. Я говорил с директором [Джузеппе Мароттой], чтобы лучше понять ситуацию. Они будут принимать решения, мы не ставим временные ограничения.

Если «Интер» хочет игрока, то им нужно поторопиться. «Интер» серьезно пытается подписать его. Целей не всегда удается достичь, но это объявленная цель», – сказал Пасторелло.