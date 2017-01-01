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    «Интер» хочет арендовать Лукаку у «МЮ» за 9 миллионов с обязательством выкупа за 54 миллиона

    «Интер» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. По информации Sky Sports, итальянский клуб готов арендовать футболиста на два сезона за 9 миллионов фунтов стерлингов.

    В соглашении будет прописан пункт, согласно которому «Интер» обязан выкупить игрока за 54 миллиона фунтов стерлингов.

    Соообщается, что агент Лукаку уже был в Милане на переговорах. «Интер» сможет подписать игрока после 30 июня, когда перестанет действовать мировое соглашение с УЕФА о финансовом фэйр-плей.

    • Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Sky Sports

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