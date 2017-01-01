«Интер» хочет арендовать Лукаку у «МЮ» за 9 миллионов с обязательством выкупа за 54 миллиона

«Интер» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. По информации Sky Sports, итальянский клуб готов арендовать футболиста на два сезона за 9 миллионов фунтов стерлингов.

В соглашении будет прописан пункт, согласно которому «Интер» обязан выкупить игрока за 54 миллиона фунтов стерлингов.

Соообщается, что агент Лукаку уже был в Милане на переговорах. «Интер» сможет подписать игрока после 30 июня, когда перестанет действовать мировое соглашение с УЕФА о финансовом фэйр-плей.