«Чемпионат»: Сутормин прошел медосмотр в «Зените»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошел медицинское обследование перед трансфером в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

25-летний игрок перешел в казанский клуб из «Оренбурга» девять дней назад, 29 июня, подписав четырехлетний контракт.

Ранее СМИ сообщили, что вопрос с трансфером хавбека в «Зенит» решался между председателем совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером и президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В сезоне-2018/19 футболист провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

Сутормин – воспитанник «Зенита».

Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?