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    «Чемпионат»: Сутормин прошел медосмотр в «Зените»

    Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошел медицинское обследование перед трансфером в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

    25-летний игрок перешел в казанский клуб из «Оренбурга» девять дней назад, 29 июня, подписав четырехлетний контракт.

    Ранее СМИ сообщили, что вопрос с трансфером хавбека в «Зенит» решался между председателем совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером и президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Сутормин – воспитанник «Зенита».

    Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6890

      Serjoga 1 минуту назад

      Сутормин прошел медосмотр! На предмет сможет ли он "палировать" лавку или нет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13291

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Самая мутная сделка Газпрома, мутнее Северного потока-2.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1909

      TOL47 29 минут назад

      Юристы опять не облажаются с этим ??? Мутный какой-то переход.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      altezzik 40 минут назад

      А говорили, что рабство отменили в 19 веке.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1139

      латунный сепаратист 1 час назад

      а можно узнать сколько у бомжей игроков на контакте.серёжка будет плакатся в этом сезоне или нет

      2
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      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV 1 час назад

      нас ждет еще более отстойный, продажный сезон в рфпл

      1
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      Рейтинг: +1481

      zritelx 1 час назад

      Все понятно , Рубин наказан УЕФА и отстранен от еврокубков, Газпром решил , по указанию сверху, помочь Рубину- сумму выкупа игрока до конца мы не узнаем, но она должна показать прибыль Рубина от продажи игрока, которая поможет перейти в прибыльный баланс клубу- имеет ли основания фактические мои рассуждения , до конца на истину не претендую.

      3
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      Рейтинг: +1014

      altezzik > zritelx 39 минут назад

      хм... вполне возможно, что это спланированная афера

      1
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      Рейтинг: +1481

      zritelx > altezzik 35 минут назад

      И к стати будет не удивительно, если игрок будет Зенитом отдан в аренду Рубину.

      1
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      Рейтинг: +31080

      MaxRnD 1 час назад

      Сразу в Сочи или сделают дипломатическую паузу ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3887

      Спартач80 1 час назад

      Ну что бомжики,теперь как вы будете отбрёхиваться от админресурса?..=)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +6898

      parevg > Спартач80 1 час назад

      Никак, трансферы Казань - Ленинград в Зените доведены до автоматизма. Рубин по сути является фарм-клубом Зенита, только в отличии от Зенит-2, играет в РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +165

      GammiD > parevg 54 минуты назад

      Мы бомжей только зимой в последний раз отодрали, вот помойка Оренбург их не когда не обыгрывал и каждый матч похож на цирк, это фарм клуб. А то что бомжи бабки жопой жуют, покупая наши заготовки, это бизнес. Из трех один играет в лучшем случае, а бабок сыпят как за годных игроков. Эти ***** примерно так же у вас быстрова забрали, там правда денег насыпали конечно. Так что по фарм ты погорячился. А то что за хорошие бабки наши любого продадут, так это не секрет, хотя позиция не очень хорошая.

      0
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      Рейтинг: +6685

      Skull_Boy 1 час назад

      Что сказать дурак

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