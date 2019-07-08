Кудряшов: «В футбол пришло более нежное поколение. Иногда этим ребятам стоит дать разочек по голове»

Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что считает более нежным нынешнее поколение игроков. По его мнению, в этом есть вина и старших футболистов.

«В моем детстве от меня требовали, что защитник должен защищать. Я и помыслить не мог, чтобы подключиться в атаку. Играли один в один. У меня был «свой» нападающий, за которым я ходил по пятам весь матч. Самое страшное – это если «твой» игрок забьет. Сейчас все это ушло. И один в один никто не играет, и от товарищей никто не получает в раздевалке. Более нежное поколение пришло в футбол. Которому мешают раскрыться те «прелести», которые были у нас.

Иногда этим ребятам из нежного поколения стоит дать разочек по голове, чтобы они поняли и осознали всю ответственность. Понятно, что это не ко всем относится, но больше половины нашей Премьер-лиги – именно такие. Уважения к старшим практически не осталось. В этом виновата как сама жизнь, так и сами старшие. Такие как я. Мы не переняли тех навыков воспитания, которые применялись к нам в свое время», – сказал Кудряшов.