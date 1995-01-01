Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Ганноверу», «Крылья Советов» выиграли у «Краснодара»

«Ганновер-96» обыграл «Ростов» в товарищеском матче со счетом 2:1. В составе российского клуба гол забил полузащитник Роман Еременко.
В другой игре «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Голы в составе самарской команды забили Дмитрий Кабутов и Егор Голенков. В составе краснодарцев – Юнес Намли.
Товарищеские матчи
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кабутов (38), 1:1 – Намли (46), 1:2 – Голенков (75)
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Олссон (Шапи, 62), Вандерсон, Намли, Стоцкий, Вилена, Камболов (Голубев, 81), Ари (Игнатьев, 67).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Карпов, Бурлак, Кабутов, Зиньковский (Терехов, 82), Мияйлович, Полуяхтов (Зотов, 82), Антон (Смирнов, 67), Соболев (Голенков, 46), Гынсарь.
Ростов (Ростов) – Ганновер (Германия) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Вейдандт (3), 0:2 – Муслия (45+6), 1:2 – Еременко (70).
«Ростов»: Березин (Песьяков, 61), Козлов (Логашов, 61), Чистяков, Сигурдссон (Хаджикадунич, 71), Чернов, Байрамян, Норманн (Гацкан, 71), Ионов, Еременко (Глебов, 71), Попов, Шомуродов.