«Чемпионат»: в понедельник Сутормин пройдeт медобследование в «Зените». Он перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 8 дней назад

По информации «Чемпионата», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин в понедельник, 8 июля, пройдeт медицинское обследование в «Зените», а днем позже начнет тренировки с петербургским клубом.

Отметим, что в казанский клуб 25-летний футболист перешел из «Оренбурга» всего восемь дней назад, 29 июня, заключив четырехлетний контракт.

Ранее СМИ сообщили, что вопрос с трансфером хавбека в «Зенит» решался между председателем совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером и президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

Полузащитник – воспитанник «Зенита».

Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?