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    «Чемпионат»: в понедельник Сутормин пройдeт медобследование в «Зените». Он перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 8 дней назад

    По информации «Чемпионата», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин в понедельник, 8 июля, пройдeт медицинское обследование в «Зените», а днем позже начнет тренировки с петербургским клубом.

    Отметим, что в казанский клуб 25-летний футболист перешел из «Оренбурга» всего восемь дней назад, 29 июня, заключив четырехлетний контракт.

    Ранее СМИ сообщили, что вопрос с трансфером хавбека в «Зенит» решался между председателем совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером и президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

    • В сезоне-2018/19 Сутормин провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Полузащитник – воспитанник «Зенита».

    Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии19
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      Рейтинг: +6304

      ufos73 7 минут назад

      Желаем бомжам скорейшего развала...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      dimmmka 13 минут назад

      Сутормин:" с детства мечтал играть за рубин"
      Прошло восемь дней:" с детства мечтал играть за зенит"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +675

      Аден 22 минуты назад

      новые полировщики лавок, взамен ушедших в Сочи. ха-ха-ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      komarinskiy 31 минуту назад

      А причём Минниханов и футбол?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6304

      ufos73 > komarinskiy 11 минут назад

      Читай приказ из кремля пришел, как это было с Быстровым...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3296

      nik55 33 минуты назад

      газсрем рулит----мюллера снимут с газсрема и тогда бзенит зачахнет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +223

      Parker8 52 минуты назад

      Ради блага русского футбола нужно написать петицию в УЕФА о дисквалификации зенита из ЛЧ, эти футбольные гопники останавливают любое развитие в чемпионате страны на всех уровнях

      5
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      ...
      Рейтинг: +4772

      Антибиотик > Parker8 47 минут назад

      Эти гопники из питера давно уже правят всей страной и обворовывают простых людей, своровав у них пенсию. А ты про какой-то футбол)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6304

      ufos73 > Parker8 9 минут назад

      Мысль то здравая, вот только и там бабки рулят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      Стаz 55 минут назад

      Как говорил Аркадий Райкин:
      Через задние кирлицо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      паха1991 1 час назад

      хм довольно внушительно)))8 дней карьеры в Казани)))

      0
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      Рейтинг: +1261

      Фанат Рубина 1 час назад

      А можно дисквалифицировать зенит с понижением в дивизионе за такие вот махинации!?

      1
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      Рейтинг: +2423

      Fan Loko mik 1 час назад

      Так Сутормин всё таки КУДА ПЕРЕШЁЛ??????????

      1
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      Рейтинг: +4772

      Антибиотик > Fan Loko mik 50 минут назад

      Две гнусные истории в которые ввязался Рубин. Сначала они у Локомотива увели грузина Кварацхелию, а потом у Зенита Сутормина. Но не подумали казанские бедолаги, что питерская группировка правит всей страной, вот и приходится возвращать ворованное. Зенит в своём фармклубе подготовил себе игрока, а тут на тебе) И, казалось бы, хрен с ними, рубиноидами, они сами из-за своей жидовской натуры вляпались в неприятности, но какова питерская мафия, которая на уровне главы Газпрома может позвонить главе Татарстана и решить вопрос с каким-то обыкновенным футболистом! Вот это размах! А потом мы хотим честный чемпионат РПЛ!

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