«Матч ТВ»: клубы РПЛ интересуются защитниками «Химок» Данилкиным и Филиным. Отступные за каждого – 10 миллионов долларов

Двое игроков «Химок» привлекли внимание клубов РПЛ.

По информации «Матч ТВ», команды из Премьер-лиги проявляют интерес к защитникам химчан Егору Данилкину и Александру Филину. Как утверждает источник, сумма отступных за каждого из них составляет 10 миллионов долларов.