«Матч ТВ»: клубы РПЛ интересуются защитниками «Химок» Данилкиным и Филиным. Отступные за каждого – 10 миллионов долларов

Двое игроков «Химок» привлекли внимание клубов РПЛ.
По информации «Матч ТВ», команды из Премьер-лиги проявляют интерес к защитникам химчан Егору Данилкину и Александру Филину. Как утверждает источник, сумма отступных за каждого из них составляет 10 миллионов долларов.
- В мае сообщалось, что Данилкиным интересуются «Ростов», «Рубин» и «Уфа».
- В сезоне-2018/19 23-летний Филин провел за «Химки» 37 матчей и забил один гол. На счету его сверстника Данилкина 34 игры, один забитый мяч и один голевой пас.