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    «Матч ТВ»: клубы РПЛ интересуются защитниками «Химок» Данилкиным и Филиным. Отступные за каждого – 10 миллионов долларов

    Двое игроков «Химок» привлекли внимание клубов РПЛ.

    По информации «Матч ТВ», команды из Премьер-лиги проявляют интерес к защитникам химчан Егору Данилкину и Александру Филину. Как утверждает источник, сумма отступных за каждого из них составляет 10 миллионов долларов.

    • В мае сообщалось, что Данилкиным интересуются «Ростов», «Рубин» и «Уфа».
    • В сезоне-2018/19 23-летний Филин провел за «Химки» 37 матчей и забил один гол. На счету его сверстника Данилкина 34 игры, один забитый мяч и один голевой пас.

    Источник: «Матч ТВ»

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