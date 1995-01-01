«Чемпионат»: три клуба из РПЛ претендуют на защитника «Химок» Данилкина

ахахах, Рубин на что-то претендует..?)))) кроме вылета из РПЛ Рубин ни на что больше не претендует. Жаль в этом сезоне не вылетим(
По информации «Чемпионата», защитник «Химок» Егор Данилкин может перейти в клуб из РПЛ.
В 23-летнем игроке заинтересованы «Уфа», «Рубин» и «Ростов».
Контракт футболиста с подмосковной командой рассчитан до декабря, но он предусматривает возможность покинуть химчан досрочно и перейти в клуб Премьер-лиги.
- Данилкин может сыграть в центре обороны и на правом фланге.
- Ранее защитник выступал за «Динамо», проведя в РПЛ три матча.
- В этом сезоне Данилкин принял участие в 33-х играх в ФНЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.