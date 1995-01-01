«Чемпионат»: три клуба из РПЛ претендуют на защитника «Химок» Данилкина

По информации «Чемпионата», защитник «Химок» Егор Данилкин может перейти в клуб из РПЛ.

В 23-летнем игроке заинтересованы «Уфа», «Рубин» и «Ростов».

Контракт футболиста с подмосковной командой рассчитан до декабря, но он предусматривает возможность покинуть химчан досрочно и перейти в клуб Премьер-лиги.