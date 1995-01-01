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    «Чемпионат»: три клуба из РПЛ претендуют на защитника «Химок» Данилкина

    По информации «Чемпионата», защитник «Химок» Егор Данилкин может перейти в клуб из РПЛ.

    В 23-летнем игроке заинтересованы «Уфа», «Рубин» и «Ростов».

    Контракт футболиста с подмосковной командой рассчитан до декабря, но он предусматривает возможность покинуть химчан досрочно и перейти в клуб Премьер-лиги.

    • Данилкин может сыграть в центре обороны и на правом фланге.
    • Ранее защитник выступал за «Динамо», проведя в РПЛ три матча.
    • В этом сезоне Данилкин принял участие в 33-х играх в ФНЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      El_Chori 43 минуты назад

      ахахах, Рубин на что-то претендует..?)))) кроме вылета из РПЛ Рубин ни на что больше не претендует. Жаль в этом сезоне не вылетим(

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      Фанат Рубина > El_Chori 16 минут назад

      совсем дурной?
      посмотри интервью нашего ген.дира сайманова он сказал что трансферы будут но уже будем адекватно подходить к комплектованию состава!
      вон навас даже в испанской сегунде нашел уже несколько игроков.
      сейчас все зависит от уефа.. и только после суда с ними будет ясно акой дорогой пойдем!

      0
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      Рейтинг: +851

      Фанат Рубина 1 час назад

      спасибо не надо. нам его. пусть в ростов пиз*** к карпу

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