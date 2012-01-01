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    Юрист Пацев: «Можно сделать так, что Сутормин перейдет в «Зенит» не из «Рубина», а из «Оренбурга»

    Спортивный юрист Артем Пацев поделился мыслями о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».

    «Если Сутормин перейдeт в «Зенит» из «Рубина», то сможет за них играть. Можно быть заявленным за три команды, а играть за две. Даже если он был заявлен за «Рубин», то теоретически сделать так, что Сутормин официально перейдeт в «Зенит» не из «Рубина», а «Оренбурга», можно.

    Но необходимости в этом я не вижу. Да, теоретически, можно сделать всe, бумага стерпит, тем более в нашем футболе уже были «тeмные истории» с Азмуном и «Рубином». Но не думаю, что здесь есть необходимость устраивать такие операции на ровном месте. Если он не был заявлен за «Оренбург», то тоже можно всe так провернуть, почему нет.

    Трудовой договор заключается при переходе. Плюс контракт, но кто знает, что там было, поступало ли это в РФС. Неизвестных очень много, поэтому что-то определeнное сказать нельзя. В теории можно это сделать, но это будет сопряжено с имиджевыми потерями, не вижу в этом смысла», – сказал юрист.

    • «Рубин» объявил о переходе Сутормина 29 июня.
    • Стороны заключили контракт сроком до 2023 года.
    • По информации телеграм-канала «НЕНОБЕЛЬ», сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро.

    Уткин – о Сутормине: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1236

      Фанат Рубина 7 минут назад

      Высказался бы сам Леха по этому поводу..
      а то им реально зенит торугет как рабом и товаром...

      0
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      Рейтинг: +545

      Boeung777 1 час назад

      Да, наглость зенита не знает границ. Обычно, в таких случаях игрок забывает про футбол и думает только о деньгах.

      0
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      Рейтинг: +5058

      prezent2017 1 час назад

      Да кому нужна эта тряпка, боящаяся конкуренции за основу. Будет сидеть на скамейке и бабки незаработанные получать. Пусть в Рубине за невылет в ФНЛ борется.

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