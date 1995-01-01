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    Уткин – о Сутормине: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно»

    Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин саркастически отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».

    29 июня казанский клуб объявил о заключении с футболистом контракта до 2023 года, однако спустя шесть дней появилась информация, что хавбек в ближайшее время может оказаться в Санкт-Петербурге.

    «Ну, а кто такой Сутормин? Что значат его хочу-не хочу? Законы, нормы, деньги.) Я совершенно согласен – ничего. Послушайте, игрока хочет «Зенит». Вам ясно? Ему там будет ХОРОШО. Не, ну, может, он пока сам этого не понимает. В конце концов, футболистов отбирают не за силу ума. Поймет. Как при деньгах на скамейке сидеть – сразу все и все отлично понимают. Это же и есть мечта.

    А чего еще надо? К чему платить агентам? Не нужно. За Новосельцева вон, когда он был игрок сборной и прокладывал себе путь бутсами во Вселенной, а не телефоном в Инстаграме, заплатили же рублевое полуничто. А почему? А потому. Ну, а что первый тренер от рака умер – так от рака многие умирают. Ну да, школе за подготовку футболиста полагаются процентные отчисления, и от официальной суммы их не хватило на лечение – зато...

    Впрочем, зато как раз с Новосельцевым ничего и не получилось. Но это футбол. Так бывает. Рак бывает – и так бывает. Не знаю, как вы, а я совершенно согласен: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 06:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3781

      3a zenit 2 минуты назад

      наркоман Вася

      -1
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      Рейтинг: +1233

      Фанат Рубина 3 минуты назад

      Официально оренбург оказался шлю*** газпромовской, я раньше в это особо ен верил но после этой истории для меня этого клуба не существует ЖЕЛАЮ ЕМУ НА*** ВЫЛЕТЕТЬ В ЭТОМ ГОДУ В ФНЛ а потом в ПФЛ!
      хотя газпром придумает как его сохранить если даже 16 место займут. 18 команд сделают, они на это мастаки!

      0
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      Рейтинг: +1233

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 1 минуту назад

      так же я теперь понимаю что сочи тоже шлю***кий клуб,
      итог чемпионат россии зенит начинает с 12 очковым отрывом от всех команд.. отличный у нас чемпионат прям оху****й.
      + на суперкубок поставили ПИ*ерского арбитра. вангую на чудит пенальти и кк в пользу ***нита!

      0
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      Рейтинг: +3173

      порт 7 минут назад

      Набор не связных букв.

      0
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      Рейтинг: +4676

      батог 18 минут назад

      Поддерживаю, Василий !!!

      1
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      Рейтинг: +658

      Jhon1989 25 минут назад

      Клоун одним словом))) Что толку, у зенита три состава на лавке сидит и максимум что они смогли это выиграть чемпионат за последние годы...

      1
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      Рейтинг: +636

      Аден 1 час назад

      Уткин 100% так и есть. бЗенит помойка.

      3
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      Рейтинг: 0

      gronkopavelo 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Bы вkурсе нo что бы накачаться и похудеть не нужнo ходить в kачалку или жpать xимию. Опробовал лично и pезультат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Teпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca kопeeчнaя. Bот подpобно все опиcaно --------------------- https://lst.to/57cck

      -5
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      Рейтинг: +3275

      nik55 1 час назад

      а Вася прав

      2
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      Рейтинг: +1188

      Axe111 1 час назад

      Ну да,кроме как платить за всяких КРАННЕВИТЕРОВ РИГОНИ и топу подобной пустоты, не у и не онечно же со счетов РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ! ПОЗОРИЩЕ

      0
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      Рейтинг: +68

      evgevg13 2 часа назад

      как всегда бред сумасшедшего с большой долей правды

      -1
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