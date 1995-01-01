Уткин – о Сутормине: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно»

Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин саркастически отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».

29 июня казанский клуб объявил о заключении с футболистом контракта до 2023 года, однако спустя шесть дней появилась информация, что хавбек в ближайшее время может оказаться в Санкт-Петербурге.

«Ну, а кто такой Сутормин? Что значат его хочу-не хочу? Законы, нормы, деньги.) Я совершенно согласен – ничего. Послушайте, игрока хочет «Зенит». Вам ясно? Ему там будет ХОРОШО. Не, ну, может, он пока сам этого не понимает. В конце концов, футболистов отбирают не за силу ума. Поймет. Как при деньгах на скамейке сидеть – сразу все и все отлично понимают. Это же и есть мечта.

А чего еще надо? К чему платить агентам? Не нужно. За Новосельцева вон, когда он был игрок сборной и прокладывал себе путь бутсами во Вселенной, а не телефоном в Инстаграме, заплатили же рублевое полуничто. А почему? А потому. Ну, а что первый тренер от рака умер – так от рака многие умирают. Ну да, школе за подготовку футболиста полагаются процентные отчисления, и от официальной суммы их не хватило на лечение – зато...

Впрочем, зато как раз с Новосельцевым ничего и не получилось. Но это футбол. Так бывает. Рак бывает – и так бывает. Не знаю, как вы, а я совершенно согласен: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.