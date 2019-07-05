Кверквелия, Хеведес и Игнатьев пропустят матч за Суперкубок России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из игроков не сможет принять участие в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«У Кверквелии рецидив травмы еще с прошлого года. Хеведес и Игнатьев тоже пропустят матч из-за травм», – сказал Семин.

Матч «Зенит» – Локомотив» состоится в субботу, 6 июля, на столичном стадионе «ВТБ-Арена».

Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

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