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    Кверквелия, Хеведес и Игнатьев пропустят матч за Суперкубок России

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из игроков не сможет принять участие в матче за Суперкубок России против «Зенита».

    «У Кверквелии рецидив травмы еще с прошлого года. Хеведес и Игнатьев тоже пропустят матч из-за травм», – сказал Семин.

    • Матч «Зенит» – Локомотив» состоится в субботу, 6 июля, на столичном стадионе «ВТБ-Арена».
    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

    Семин: «Локомотиву» нужны еще два-три новичка. Я бы хотел, чтобы они были сильнее наших игроков»

    Семин: «У тренера всегда есть конфликт, без них не бывает»

    Семин: «Мурило сыграет с «Зенитом», потенциал бразильца оценит матч»

    Источник: Sport24

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