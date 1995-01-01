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    Семин: «Локомотиву» нужны еще два-три новичка. Я бы хотел, чтобы они были сильнее наших игроков»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о трансферной работе клуба. Специалист рассчитывает на еще двух-трех новичков.

    «Если говорить про новичков, то я бы хотел, чтобы новички были сильнее наших игроков. Нужно два-три человека. Надеемся на усиление. По Гилерме у нас одни планы — он наш лучший вратарь, без него нам очень сложно. С Мануэлем Фернандешем жду разрешения ситуации, он наш образующий игрок, но как всe будет — не знаю», – сказал Семин.

    • Завтра, 6 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».
    • Осенью «Локомотив» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.
    • Этим летом новичками москвичей уже стали Дмитрий Живоглядов и Серкейра Мурило.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6848

      parevg 4 минуты назад

      Нужен хороший нападающий, точнее два. центральный и левый, и кто-то в центр обороны, можно из дубля, просто на замену Ведрану, Соломону и как заиграет Мурило - неизвестно, но троих на весь сезон мало, нужен кто-то для ротации.

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      Рейтинг: +954

      алдан2014 19 минут назад

      РЖД стал спонсором РФС.Зачем Палычу игроки?Совсем ничего не понимает в стратегии

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