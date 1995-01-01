Семин: «Локомотиву» нужны еще два-три новичка. Я бы хотел, чтобы они были сильнее наших игроков»

Нужен хороший нападающий, точнее два. центральный и левый, и кто-то в центр обороны, можно из дубля, просто на замену Ведрану, Соломону и как заиграет Мурило - неизвестно, но троих на весь сезон мало, нужен кто-то для ротации.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о трансферной работе клуба. Специалист рассчитывает на еще двух-трех новичков.
«Если говорить про новичков, то я бы хотел, чтобы новички были сильнее наших игроков. Нужно два-три человека. Надеемся на усиление. По Гилерме у нас одни планы — он наш лучший вратарь, без него нам очень сложно. С Мануэлем Фернандешем жду разрешения ситуации, он наш образующий игрок, но как всe будет — не знаю», – сказал Семин.
- Завтра, 6 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».
- Осенью «Локомотив» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.
- Этим летом новичками москвичей уже стали Дмитрий Живоглядов и Серкейра Мурило.