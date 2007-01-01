Семин: «Мурило сыграет с «Зенитом», потенциал бразильца оценит матч»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что защитник Серкейра Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России против «Зенита». Игра состоится завтра, 6 июля, и начнется в 19:00 по Москве.

«Он будет играть в субботу, а его потенциал оценит как раз матч с «Зенитом», – сказал Семин.