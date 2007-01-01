Семин: «Мурило сыграет с «Зенитом», потенциал бразильца оценит матч»

Судя по словам Шпалыча, Локо завтра будет играть в 5 защитников, иначе, я думаю, без подстраховки, его бы никто не выпустил.
С другой стороны, суперкубок никому особо не нужен, можно и поэспериментировать в "боевой" обстановке.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что защитник Серкейра Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России против «Зенита». Игра состоится завтра, 6 июля, и начнется в 19:00 по Москве.
«Он будет играть в субботу, а его потенциал оценит как раз матч с «Зенитом», – сказал Семин.
- Мурило перешел в «Локомотив» из бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.
- В чемпионате Бразилии 2019 года Мурило вышел на поле всего один раз.
- Рыночная стоимость защитника – 1 миллион евро.