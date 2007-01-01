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    Семин: «Мурило сыграет с «Зенитом», потенциал бразильца оценит матч»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что защитник Серкейра Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России против «Зенита». Игра состоится завтра, 6 июля, и начнется в 19:00 по Москве.

    «Он будет играть в субботу, а его потенциал оценит как раз матч с «Зенитом», – сказал Семин.

    • Мурило перешел в «Локомотив» из бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.
    • В чемпионате Бразилии 2019 года Мурило вышел на поле всего один раз.
    • Рыночная стоимость защитника – 1 миллион евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6849

      parevg 6 минут назад

      Судя по словам Шпалыча, Локо завтра будет играть в 5 защитников, иначе, я думаю, без подстраховки, его бы никто не выпустил.
      С другой стороны, суперкубок никому особо не нужен, можно и поэспериментировать в "боевой" обстановке.

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