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    Семин: «У тренера всегда есть конфликт, без них не бывает»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, есть ли у него с кем-либо конфликты. Завтра, 6 июля, команда стартует в сезоне матчем за Суперкубок России против «Зенита».

    «Если говорить про конфликты главного тренера, то у тренера всегда есть конфликт. Без конфликтов не бывает, потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать.

    Мысли, которые направлены на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла такую компанию, как «РЖД»: так как они наверху, мы тоже должны быть наверху. Поэтому всегда бывают рабочие ситуации, которые надо решать, и всe», – сказал Семин.

    • Специалист тренирует с 1982 года.
    • Семин становился чемпионом России (три раза) и Украины.
    • Осенью «Локомотив» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: «Чемпионат»

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