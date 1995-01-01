Семин: «У тренера всегда есть конфликт, без них не бывает»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, есть ли у него с кем-либо конфликты. Завтра, 6 июля, команда стартует в сезоне матчем за Суперкубок России против «Зенита».

«Если говорить про конфликты главного тренера, то у тренера всегда есть конфликт. Без конфликтов не бывает, потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать.

Мысли, которые направлены на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла такую компанию, как «РЖД»: так как они наверху, мы тоже должны быть наверху. Поэтому всегда бывают рабочие ситуации, которые надо решать, и всe», – сказал Семин.