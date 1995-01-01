Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Слован», «Рубин» и «Тамбов» обошлись без голов и другие результаты

    Российские клубы продолжают готовиться к старту сезона РПЛ. В частности, товарищеский матч провели «Рубин» и новичок высшего дивизиона «Тамбов». Команды голов не забили.

    «Динамо» встретилось с чешским «Слованом». Единственный гол забил польский новичок Себастьян Шиманьски.

    Товарищеские матчи

    Уфа (Россия) – Виктория (Чехия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гейда, 56.

    Риека (Хорватия) – Сочи (Россия) – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Подача, 12; 1:1 – Карапетян, 23; 1:2 – Песегов, 38 (с пенальти).

    Рубин (Россия) – Тамбов (Россия) – 0:0

    Динамо (Россия) – Слован (Чехия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Шиманьски, 54.

    Интер (Хорватия) – Ахмат (Россия) – 1:1 (1:1)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72191
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru