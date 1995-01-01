Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Слован», «Рубин» и «Тамбов» обошлись без голов и другие результаты

Российские клубы продолжают готовиться к старту сезона РПЛ. В частности, товарищеский матч провели «Рубин» и новичок высшего дивизиона «Тамбов». Команды голов не забили.

«Динамо» встретилось с чешским «Слованом». Единственный гол забил польский новичок Себастьян Шиманьски.

Товарищеские матчи

Уфа (Россия) – Виктория (Чехия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гейда, 56.

Риека (Хорватия) – Сочи (Россия) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Подача, 12; 1:1 – Карапетян, 23; 1:2 – Песегов, 38 (с пенальти).

Рубин (Россия) – Тамбов (Россия) – 0:0

Динамо (Россия) – Слован (Чехия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шиманьски, 54.

Интер (Хорватия) – Ахмат (Россия) – 1:1 (1:1)