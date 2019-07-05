Семак поприветствовал новичка «Зенита» Сантоса

Это не чистые негры, а метисы. Кровь белых в них течёт. Нормально всё.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поприветствовал новичка команды – бразильского защитника Дугласа Сантоса.
«Добро пожаловать, Дуглас!» – написал Семак в инстаграме, прикрепив совместное фото с футболистом.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил за Сантоса 12 миллионов евро.
- В питерский клуб он перешел из «Гамбурга».
- Стороны заключили контракт до 2024 года.
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