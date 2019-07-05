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    Семак поприветствовал новичка «Зенита» Сантоса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поприветствовал новичка команды – бразильского защитника Дугласа Сантоса.

    «Добро пожаловать, Дуглас!» – написал Семак в инстаграме, прикрепив совместное фото с футболистом.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил за Сантоса 12 миллионов евро.
    • В питерский клуб он перешел из «Гамбурга».
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.

    Новый защитник «Зенита»: играл в Бундеслиге 2, дружит с Халком, во всем подражает отцу

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    Публикация от text (@sergey_bogdanovich_semak)

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1261

      Kollljan 33 минуты назад

      Это не чистые негры, а метисы. Кровь белых в них течёт. Нормально всё.

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      Рейтинг: +1212

      РМЗ 1 час назад

      Зенит чернеет

      0
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      ...
      Рейтинг: +2412

      AtticusFinch > РМЗ 52 минуты назад

      С языка снял)))

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