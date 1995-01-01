«Севилья» объявила о переходе хавбека «Марселя» Окампоса

На Товенчика бабла не хватило видать)
Полузащитник «Марселя» Лукас Окампос перешел в «Севилью», сообщает официальный сайт клуба.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 15 миллионов евро.
24-летний аргентинец заключил с испанским клубом контракт до лета 2024 года.
- Окампос выступал за «Марсель» с 2015 года.
- В составе провансальцев хавбек сыграл 132 матча, забил 27 голов и сделал 15 результативных передач.
- Сдавался в аренду «Дженоа» и «Милану».
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