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    «Севилья» объявила о переходе хавбека «Марселя» Окампоса

    Полузащитник «Марселя» Лукас Окампос перешел в «Севилью», сообщает официальный сайт клуба.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

    24-летний аргентинец заключил с испанским клубом контракт до лета 2024 года.

    • Окампос выступал за «Марсель» с 2015 года.
    • В составе провансальцев хавбек сыграл 132 матча, забил 27 голов и сделал 15 результативных передач.
    • Сдавался в аренду «Дженоа» и «Милану».

    «Севилья» подписала 20-летнего защитника Кунде из «Бордо» за рекордные 25 миллионов

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      GSmall 53 минуты назад

      На Товенчика бабла не хватило видать)

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